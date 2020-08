Município quer mais R$ 10 milhões com prorrogação do Refis

A Prefeitura de Campo Grande espera arrecadar mais R$ 10 milhões com a segunda prorrogação do Refis 100% Saúde, sancionada ontem (12) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Com isso, o volume total acumulado desde o início do programa deverá chegar aos R$ 65 milhões. Os atendimentos vão continuar até o dia 15 de setembro e já são realizados tanto na forma presencial quanto on- -line, com descontos de até 100% sobre os juros e multas para pagamento à vista, de até 75% para o parcelamento em seis vezes, e de 30% para quem dividir em 12 parcelas.

Segundo Pedro Pedrossian Neto, titular da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), a decisão promete trazer bons resultados, assim como os já obtidos desde o início do programa, com o apoio dos atendimentos on-line. Vale lembrar que na última prorrogação a arrecadação superou os R$ 15 milhões esperados para o período e totalizou o montante de R$ 55 milhões em negociações.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)