Dourados “embarca” jovens talentos para futebol catarinense

Quatro jovens atletas douradenses estão de malas prontas para Santa Catarina, mais precisamente para a cidade de Porto União, localizada no norte catarinense. Na próxima segunda-feira, 16, eles se apresentarão ao Porto F.C, equipe local, que atualmente está na terceira divisão do estado, porém tem como principal objetivo a captação e formação de novos talentos.

Todos os 4 atletas são jogadores da Escolinha de Futebol do Gaúchinho, nome popular de Lauter Heinz Welvel, conhecido por seu trabalho a mais de 20 anos em categorias de base por clubes de Dourados. Vejam abaixo os nomes e características dos quatro atletas.

São eles, Kristofer Guilherme Rodrigues Pereira, atacante de 16 anos, / Victor Alberto Souza Rodrigues, meia e volante de 15 anos, Rian Gonçalves Prudêncio, meia atacante de apenas 16 anos e Gabriel Henrique Silva Santos, lateral esquerdo de 16 anos.

Os jovens atletas contam com o apoio do empresário Adelson Ibiapino da Silva, que em contato com a reportagem disse acreditar muito no potencial dos “garotos”, e que o Porto F.C tem as condições necessárias para o aprimoramento técnico de todos até a categoria profissional.

(Texto: Com informações do dourados esportivo e EsporteMS)