Detran-MS finaliza leilão e arrecada quase R$ 800 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) finalizou o último leilão de veículos, que teve R$ 751.020,00 em arrecadação, superando mais que o dobro de estimativa.

Desde que foram retomados, no fim do ano passado, os leilões de veículos e sucatas têm sido importante ferramenta não apenas para limpeza dos pátios e reaproveitamento de carros e motos, mas também na arrecadação para os cofres públicos, que já soma pouco mais de R$ 8 milhões só em 2020.

De acordo com o diretor de administração e finanças do Detran-MS, Gustavo Alcântara de Carvalho, 7 mil veículos saíram dos pátios do departamento esse ano, dos quais 6,1 mil são motos e 900 são carros e utilitários.

Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, os leilões são uma oportunidade para que as pessoas adquiram veículos com preços mais em conta e também aumenta as possibilidades de investimentos em melhorias das agências por conta do consequente aumento na arrecadação.

Veja também: Volume de serviços cresce 5% em junho, diz IBGE

(Texto: com informações da assessoria)