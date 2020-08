Com ‘lei seca’, bares da cidade fecham as portas até domingo

Empresários lamentaram a medida e garantiram que vinham cumprindo todas as regras de biossegurança

Grande proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e de venda até o domingo (16). A medida foi decretada após o pedido da Defensoria Pública na Justiça, solicitando o “lockdown”.

Tal decisão foi aplicada para evitar aglomerações, e porque a combinação álcool e direção é uma das principais causas de acidentes em Campo Grande, e tem contribuído para o aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em contrapartida, empresários lamentam a restrição e para muitos não resta saída a não ser a suspensão das atividades.

Enquanto isso, outros apelam para a adaptação como forma de minimizar os prejuízos econômicos. Luiz Américo Dias, proprietário do Clan Bier, bar localizado no bairro Chácara Cachoeira, diz que já teve uma redução de até 80% nas vendas desde o início da pandemia. Ele tomou a decisão de fechar as portas até o próximo domingo (16), data final do novo decreto, pois, segundo ele, mesmo sendo triste ter de trabalhar com as limitações, este último decreto inviabilizou o atendimento em razão do perfil de seus clientes.

“Pelo formato do nosso negócio, é um bar onde as pessoas vão por que gostam de ficar no local, gostam do ambiente. Se a gente fosse abrir, criaria mal estar com clientes, pois sempre vai ter os que criarão resistência de não consumir no local. O maior atrativo do Clan é o próprio local, o lugar, a energia que as pessoas buscam, e o outro fator é o valor final dos produtos, o nosso valor, como em outros estabelecimentos é uma somatória de fatores, incluindo a estrutura local”, destacou.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)