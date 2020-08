China detecta vestígios de Covid19 em frangos importados do Brasil

A cidade de Shenzhen, na província de Guangzhou, no sul da China, encontrou traços do novo coronavírus em amostras de um lote de asas de frango congeladas importadas do Brasil, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura nesta quinta-feira (13).

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças local garante ter encontrado os restos na superfície de uma amostra deste produto, e que os testes de ácido nucleico que foram realizados deram positivos. Todas as pessoas que tiveram contato com o lote de asas de frango foram submetidas a testes de Covid-19, assim como seus parentes. Todos os testes apresentaram resultado negativo.

Além disso, todos os lotes do produto contaminado que já foram vendidos foram rastreados e confiscados pelas autoridades. A agência sanitária chinesa recomendou que os consumidores sejam cautelosos ao comprar carne e frutos do mar importados e tomem “precauções para reduzir o risco de infecção”..

A contaminação de frango brasileiro pode provocar uma nova queda das exportações brasileiras para a China. Em fevereiro de 2019, Pequim passou a aplicar por cinco anos tarifas antidumping ao frango brasileiro, que vão de 17,8% a 32,4%.

O Brasil, maior produtor mundial de carne de frango, era até 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, por um valor que se aproximava de 1 bilhão de dólares por ano e um volume que representava quase 85% das importações do gigante asiático. Mas nos últimos anos o país perdeu parte do mercado para Tailândia, Argentina e Chile, de acordo com a consultoria especializada Zhiyan.

(Com informações da Revista Veja)