Bairro Tiradentes terá todos os acessos com asfalto

O Bairro Tiradentes e a região no entorno receberão asfalto novo, até 90 dias. Estão programados 10 quilômetros de recapeamento abrangendo 7 vias, das quais 4 já receberam a melhoria.

A frente de serviço continua na Rua Marquês de Pombal, que será recapeada num trecho de quase 1 km (entre as Ruas Noruega e Galdino Pataxó). A Marquês de Pombal é uma via de duas pistas que começa na rotatória com a Avenida Ministro João Arinos e se estende até o macro anel, na entrada do condomínio Damha.

Já estão com asfalto novo outras três ruas estratégicas da malha viária da região: as Ruas Marquês de Lavradio, Cayova e a Avenida José Nogueira Vieira. Na José Nogueira o serviço (feito até a rotatória com a Marquês de Pombal) será estendido até a Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, já no conjunto habitacional Arnaldo Figueiredo.

Quem mora na região, também se beneficiou do recapeamento da Rua Cacildo Arantes por onde se chega à Avenida Afonso Pena na altura do Parque das Nações Indígenas.

Após a conclusão da obra na Marquês de Pombal, será recapeada a Avenida Ministro João Arinos, desde a rotatória com a Marquês de Lavradio até a Rua Antônio Augusto Mira. Na sequência receberá nova pavimentação a Avenida Três Barras, entre a Avenida Zahran e a rotatória com a Avenida José Nogueira Vieira.

