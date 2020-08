Fusca parte ao meio em acidente e ocupantes escapam vivos

Cinco pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (12), na BR-262, em Anastácio. Elas estavam em um Fusca que partiu ao meio após atingir o guard rail da ponte no rio Dois Irmãos do Buriti. Apesar da gravidade do acidente, nenhum a vítima corre risco de morte.

Segundo O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros informa que o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura. Em razão da velocidade do impacto, a carenagem do automóvel começou a se despedaçar, até que o carro ficou completamente destruído.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi encontrado desorientado, juntamente com os outros quatro passageiros que dormiam na hora da batida. As cinco vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao pronto-socorro de Aquidauana.

Duas crianças, um menino de dois anos e uma menina de seis, estavam no Fusca. Ainda de acordo com o portal do interior, o motorista é um homem de 42 anos que foi encontrado caído do lado de fora do carro, com ferimento na cabeça, fratura na mão e lesão nos braços e pernas. Ele e a menina foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao pronto-socorro.

As outras vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). São elas uma mulher de 27 anos, um homem de 28 anos e o menino. Eles tinham ferimentos como cortes na cabeça e lesões nos braços e pernas.