Fumacê percorre 8 bairros nesta quarta-feira

A fim de diminuir os casos de dengue que também tem preocupado a população em Campo Grande, o serviço de borrifação, popularmente conhecido como (Fumacê), deve percorrer 8 bairros nesta quarta-feira (12).

As regiões que contam com a aplicação do inseticida são: Aero Rancho, Portal Caiobá, Centro Oeste, Guanandi, Noroeste, Pioneiros, Tijuca e Tiradentes.

Para maior eficácia do produto, as autoridades de saúde recomendam que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

