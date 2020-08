Corinthians não paga por Luan e Grêmio aciona CBF

O Grêmio acionou a Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrar uma multa do Corinthians por atraso no pagamento do negócio de Luan. O Timão acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta no final do ano passado por 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) à época.

A informação foi publicada pelo portal Uol. O Tricolor recebeu este montante, mas cobra o clube paulista por um atraso no pagamento da negociação.

O valor da cobrança é considerado “alto” pela diretoria gremista. Até o momento não há uma posição da CNRD sobre a ação movida pelo Grêmio.

O Corinthians fechou a contratação de Luan ainda em dezembro de 2019. Além do pagamento de 5 milhões de euros, o negócio envolveu o perdão de uma dívida do Grêmio pelo lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

O atacante de 26 anos tinha contrato com o clube gaúcho até o fim de 2020. O Tricolor até tentou renovar seu contrato, mas o jogador queria mudar de ambiente.

Campeão da Libertadores e eleito o Rei da América em 2017, Luan chegou ao Grêmio em 2013, ainda nas categorias de base. Pelo clube gaúcho, conquistou também a Copa do Brasil de 2016, a Recopa Sul-Americana de 2018 e dois campeonatos gaúchos (2018 e 2019).

No Corinthians, Luan é alvo de cobranças da torcida por não ter batido um dos pênaltis na derrota para o Palmeiras na final do Paulistão. O atacante tem três gols em 18 jogos pelo Timão no ano.

(Rafael Ribeiro/Publicado por João Fernandes)