Bolsonaro troca líder de governo na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o líder do governo na Câmara dos Deputados. O deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) será substituído pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), que já exercia a função de vice-líder do governo no Congresso. Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (12), Barros comentou a indicação e agradeceu ao presidente pela “confiança do convite”.

A nomeação de Ricardo Barros para o cargo é estudada há quase dois meses pelo presidente que busca uma base de apoio na Câmara e aproximação de partidos do Centrão.

Apesar da troca, a nomeação oficial não foi publicada ainda.

Confira o post de Barros na íntegra:

Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados com a responsabilidade de continuar o bom trabalho do Líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus me ilumine nesta missão. 🇧🇷 — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) August 12, 2020

(Com informações do R7)