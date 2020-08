873 empresas abriram em julho no MS, aponta Jucems

O número é o maior em 20 anos

Dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), apontam que 873 novas empresas foram abertas no mês de julho de 2020 no Estado. O número é o maior contabilizado em 20 anos desde o ínicio da série histórica da instituição.

Conforme o balanço, das 873 novas empresas abertas em julho no Mato Grosso do Sul, 350 são do setor de Serviços, 305 do Comércio e 38 de Indústrias. Já no acumulado de janeiro a julho deste ano, ao todo, 4.399 empresas abriram. O resultado é o melhor desempenho do período nos últimos sete anos.

“O número recorde de abertura de empresas em julho é um excelente resultado para Mato Grosso do Sul e um sinalizador importante de que as medidas tomadas pelo Governo do Estado neste período de pandemia, com o programa Prosseguir, têm permitido ao setor empresarial responder positivamente, com a abertura de novas empresas e também de empregos. Sabemos que a retomada da economia é um processo gradual e esse desempenho do último mês reforça que estamos no caminho certo”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

Empresas fechadas

Apesar dos resultados positivos, 419 empresas fecharam no mês passado, sendo 184 no setor de Serviços e 19 na indústria. O resultado é 38,28% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 303 empresas.

De acordo com o presidente da Jucems, Augusto de Castro, “o número de fechamentos é alavancado por dois principais fatores: o atual cenário de retração econômica em decorrência das medidas restritivas causadas pela pandemia do Covid-19 e pela extinção de cobrança da taxa pelas juntas comerciais brasileiras para fechamento de empresas, determinada pela Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874 de 20/09/2019”.

(Com informações do Portal MS)