Mulheres entregavam crack de mototáxi em cidades de MS

Duas mulheres, uma de 26 anos e outra de 47 anos, foram presas em flagrante pela 1ª delegacia de Polícia de Jardim e a delegacia de Polícia de Guia Lopes, por tráfico de drogas.

Segundo as investigações, as mulheres residem na cidade de Bonito e contrataram um taxista para transporta-las até Guia Lopes alegando que iriam pegar um valor em dinheiro, no entanto adquiriram 30 gramas de crack próximo a rodoviária da cidade.

No momento em que entravam no veículo para retornar até a cidade de Bonito foram abordadas pelos policiais civis que ao questionarem o motivo da viagem, a mulher de 47 anos confessou estar transportando a droga dentro de sua calça.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)