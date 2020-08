Animação ’31 minutos’ é atração do Autocine no domingo

O Autocine exibe no domingo (16), às 18h, a animação ’31 minutos’ que conta a história de Juanín produtor do famoso noticiário de TV 31 Minutos, e o último de sua espécie. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura, em parceria com a UFMS, Prefeitura de Campo Grande (Sectur e Sisep) com o apoio do Sesc. Os ingressos para o filme são gratuitos e limitados (70 carros).

Segundo informações da Fundação de Cultura, o filme chileno co-produzido com o Brasil é uma aventura sobre a importância da amizade e o valor da liberdade.

Na animação, vítima de um plano malévolo, Juanín é raptado e levado até o fantástico castelo de Cachirula, onde ela mantém prisioneiros todos os animais de sua coleção. A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos iniciará uma busca alucinada pelo seu amigo e companheiro de trabalho, sem saber que precisarão enfrentar um verdadeiro exército para resgatar Juanín.

Os interessados em assistir o filme podem retirar os ingressos na Praça dos Imigrantes, na sexta-feira (14), das 8h às 13h30. No dia do Autocine é necessário chegar 30 minutos antes da exibição.

Serviço

Mais informações pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307

(Com informações da Fundação de Cultura)