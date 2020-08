Pessoas sedentárias durante a pandemia

Profissional de Educação Física dá dicas para praticar exercícios físicos em casa

A quarentena e o isolamento social, provocados pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), têm deixado muitas pessoas vulneráveis a esta situação. A ausência de atividades físicas neste período, conhecida por sedentarismo, é uma condição que causa sérios problemas à saúde.

O profissional de Educação Física e personal trainer João Carlos de Almeida explica que, em parte, esse fator está aliado ao medo de as pessoas voltarem aos treinos e serem contaminadas. “Muitas pessoas praticavam algum tipo de atividade em academia, box de Crossfit, faziam aulas de lutas ou danças e todas essas modalidades foram suspensas, fazendo com que poucos se adaptassem aos treinos em casa. Outra situação é que, nos locais onde as academias estão liberadas, muitas pessoas estão com medo de retornarem e serem infectadas”, relata.

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, 62,1% de jovens com 15 anos ou mais não praticavam atividade física, contra 37,9% que praticavam. Isso significa que, naquele ano, mais de 100 milhões de pessoas eram sedentárias e 61,3 milhões eram praticantes.

Neste ano pandêmico, conforme o profissional relatou, houve uma diminuição no número de praticantes de atividade física e, com isso, uma série de problemas podem atingir a saúde mental e física das pessoas. “Dores no corpo, seja articular ou muscular, justamente pela falta de estímulo na região, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e principalmente problemas psicológicos”, alerta.

Dicas para se exercitar em casa durante a pandemia

A equipe do Jornal O Estado com orientações do personal João Carlos, separaram algumas sugestões de treinos para quem optar praticar em casa.

1 – Como treinar

Aos iniciantes, o ideal é trabalhar um exercício para cada grupo muscular, alternando por segmento. Dessa forma, não sentirá tanta fadiga muscular e conseguirá manter um bom rendimento durante todo o treino.

Aos mais avançados, a dica do personal é separar um dia pra dar ênfase em algum músculo específico e utilizar diversos exercícios pra ele.

2 – Tempo de descanso

Quanto mais avançado, menor será o tempo de descanso.

3 – Tipo de exercício

De acordo com o personal, exercícios com o peso corporal “são excelentes”, como por exemplo, agachamentos, flexões ou saltos.

4 – Utensílios pra potencializar o treino

Podem ser utilizados mochila com materiais dentro para aumentar a carga, sacos de arroz e bancos, por exemplo.

5 – Frequência

Aos iniciantes, o recomendado é começar aos poucos, treinando 3 a 4 vezes por semana. “Espere seu corpo se adaptar para progredir”, orienta João Carlos.

Após adaptação, mexa nas variáveis de descanso, ordem dos exercícios, material utilizado pra gerar sobrecarga ou quantidade de dias para treinar. O melhor treino é aquele que você consegue manter a aderência por maior tempo. Aos poucos o corpo se adaptará e você poderá progredir”, finaliza.

(Texto: Izabela Cavalcanti)