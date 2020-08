Tentativa de fuga termina com 1,2t de maconha apreendidas

Nesta segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.243kg de maconha e 750g de haxixe, em Guia Lopes da Laguna.

Os policiais tentaram realizar uma abordagem em um veículo Toyota/Hilux, porém o condutor iniciou fuga. Durante a perseguição, o motorista abandonou o automóvel e tentou se evadir em meio a vegetação, ele foi localizado e detido.

Em vistoria, foi encontrada as drogas e um rádio comunicador no interior da caminhonete. A equipe constou que as placas eram falsas, com registro de furto, desde julho de 2019.

O autor disse ter pego os entorpecente em Bela Vista e levaria até Campo Grande. Pelo transporte, informou que receberia a quantia de R$ 10 mil. Ele foi encaminhado, junto do veículo e as drogas, para Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.

(Texto: Inez Nazira)