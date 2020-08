No final de semana Bope apreende mais de 1t de maconha

Durante este final de semana, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) apreendeu mais de uma tonelada de maconha.

No sábado (08), a equipe estava na região próxima ao Rio Amambaí, em Amambaí, quando avistou duas motocicletas trafegando pela estrada.

Ao perceberem a equipe, os condutores das motos empreenderam fuga para a mata. A equipe realizou buscas pelo local e encontrou um autor do crime, duas motocicletas e 245kg de maconha.

No domingo (9), ação conjunta com o DOF de Cascavel, resultou na apreensão de 1 tonelada do entorpecente.

Na madrugada, dois veículos vindos da cidade de Coronel Sapucaia foram abordados pelas equipes e, em vistoria, foi encontrado grande quantidade da droga. Duas pessoas foram presas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)