No Dia dos Pais, padrastos também merecem atenção especial

Psicóloga diz que o esquecimento desta data pode deixar uma página em branco na história da criança

A figura paterna, seja ela biológica ou de criação, é um dos fatores que contribuem para o crescimento de qualquer pessoa. Por isso, no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, os padrastos também merecem ser reconhecidos como alguém especial, pois em muitos casos, são eles que suprem a falta afetiva do outro.

O médico veterinário Rafael Guimarães, de 32 anos, está comemorando o segundo Dia dos Pais ao lado do seu enteado Arthur, de 7 anos. Para ele, esse reconhecimento que o menino expressa, é definido em uma palavra: felicidade.

“Já é o segundo Dia dos Pais com ele. No primeiro, foi um susto enorme, pois ele quis comprar presente para mim e não teve essa vontade de comprar para o pai biológico. Agora, um ano depois chegando a data novamente, não tem mais susto e sim ansiedade para ganhar o reconhecimento que, aos poucos, criei nesse dia. O reconhecimento não é só pelo presente, eu fico muito feliz por ter essa importância na vida dele”, conta.

Companheirismo

A mulher não procura um novo pai para o seu filho e sim um companheiro e, com isso, a chegada de uma figura masculina na família, muda toda a rotina.

A estudante de Estética e Cosmética, Hillary Marques, de 26 anos, não mede palavras para expressar a importância do noivo Rafael na vida do filho. “A presença dele é de uma importância extrema, ele é a figura masculina que o Arthur não teve. Até a chegada do Rafael, era somente eu e minha mãe”, revela.

“Ele é o que assiste futebol, joga bola, brinca de carrinho, além de dar carinho, amor e a atenção”, completa.

Ela acredita que a participação de Rafael na vida do filho vai contribuir de forma positiva para o seu crescimento. “Ele sempre está ensinando o meu filho a ser educado, respeitador, a falar a verdade, a não mentir sobre as coisas que acontecem, não esconder o que sente e ensinando a ter responsabilidade com as coisas. Vai conseguir contribuir em várias questões”, diz Hillary.

A importância da figura masculina

A psicóloga clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e especialista em avaliação psicológica, Catiusia Albuquerque ressalta que, a substituição desse papel importante, não necessariamente precisa ser pelo padrasto, mas por qualquer outra pessoa.

“Podemos ter uma representação deste papel assumido por outra pessoa, ou seja, a figura paterna pode ser representada por um avô, tio, padastro ou outro adulto que venha a desenvolver este cuidado paternal”, explica.

A ausência do pai ou de qualquer outra pessoa que tenha decidido passar pela vida da criança pode ser prejudicial até mesmo ao entrar na fase adulta. “Os pais precisam ampliar seus olhares e cuidados, doando a eles um modelo de crescimento saudável e harmonioso, com todas as condições necessárias e favoráveis. A falta do pai na vida de uma criança, pode desencadear complexos de insegurança, inferioridade, condutas comportamentais, desequilíbrios emocionais e psicológicos, se propagando para a fase adulta”, orienta a profissional.

Comemoração de Dia dos Pais

Ainda de acordo com a profissional, a falta dessa comemoração pode deixar uma página em branco na história da criança. “Mesmo que os modelos familiares se modifiquem, é importante colaborarem para a celebração de datas marcantes, como por exemplo, Dia dos Pais, a simbologia de vínculo que enfatiza amor, cuidado e proteção. Como deixá-la sem este direcionamento, este ensinar? É como deixar não somente uma página em branco no caderno de uma criança, o celebrar é adicionar conhecimentos e histórias ao livro da vida das crianças”, finaliza.

(Texto: Izabela Cavalcanti)