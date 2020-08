Mercado melhora previsão do PIB em 2020 para queda de 5,62%

Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central, prevê que o mercado financeiro tenha uma retração de 5,62% na economia brasileira em 2020.

A previsão é mais otimista do que na semana anterior, quando a expectativa era de uma queda de 5,66%. É a 6ª redução semanal consecutiva.

Para 2021, a projeção foi mantida em alta de 3,5%. As projeções do relatório são de analistas do mercado consultados pelo BC.

Eis as projeções do relatório para outros indicadores:

taxa Selic – o mercado manteve em 2% ao ano a estimativa para a taxa básica de juros no fim de 2020. A Selic está em 2,25% anuais depois do corte de 0,75 p. p. determinado pelo Copom em 17 de junho;

inflação – segundo o relatório, a inflação, medida pelo indicador do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), deve fechar o ano em 1,63%, mesma estimativa da semana anterior. Para 2021, a projeção segue em 3% há 8 semanas;

câmbio – o mercado mantém a estimava de que o dólar feche o ano a R$ 5,20. A projeção se mantém há 6 semanas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)