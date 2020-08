‘Maior dor de um pai’, diz Zé de Abreu sobre morte do filho

O ator José de Abreu, 74, lamentou pelas redes sociais os 18 anos da morte de seu filho primogênito, Rodrigo. O jovem morreu aos 21 anos ao cair da janela do prédio onde moravam, no Rio.”A maior dor de um pai é perder um filho. É a vida invertida. Este e o Rodrigo, meu primogênito, que cumpriu seu karma rápido demais. Lá se vão 18 anos. Um dia nos veremos de novo, filho”, disse ele na legenda da foto do rapaz.

O ator é pai de Theo, Ana, Bernardo e Cristiano. José de Abreu, que mora na Nova Zelândia, anunciou em junho que deixaria de fazer parte do elenco fixo da Globo após 40 anos. Ele fez a revelação em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

Segundo Abreu, há dois meses ele vinha negociando a sua saída. “Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar no dia 30”, afirmou.

O último trabalho do ator na emissora foi em 2019, quando interpretou o empresário milionário Otávio, da novela “A Dona do Pedaço”. Abreu disse que pode continuar atuando em novelas e séries da Globo, mas contratado por obra certa.

“Essa é uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas”, afirmou. Além de Abreu, outros atores do primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a emissora como Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso -este último assinou com a Netflix.

(Texto: Noticia ao Minuto)