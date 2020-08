Jesus ‘resgatou o futebol brasileiro’, diz Pedrinho

Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, meia-atacante revelou estar ansioso para ser treinado pelo técnico português, Jorge Jesus que, segundo ele, recuperou a essência do futebol brasileiro na sua passagem de 13 meses pelo País.

“Acho que ele resgatou o verdadeiro futebol brasileiro. É sempre bom jogar com alguém que gosta do jogo, alguém que adora futebol. Na verdade, acho que todos gostam, começando pela torcida, que vai ao estádio ver futebol. Jesus é diferenciado. É um treinador inteligente, que tira sempre o melhor do atleta. Meu futebol tende a crescer muito com ele”, disse Pedrinho.

O jogador afirmou ainda que não teme perder espaço na Europa e, assim, ficar de fora de possíveis convocações para a seleção brasileira. “Antes de pensar em seleção, penso primeiro no clube que paga meu salário e procuro corresponder à altura. Seleção é muito bacana, é gostoso de jogar. Claro que todo jogador adoraria estar na seleção e não fujo a essa regra. Se vier a convocação vou ficar muito feliz”, disse.

O Benfica confirmou a contratação do jogador no início de março, antes de a pandemia do coronavírus afetar o Brasil. Pedrinho disputaria o Campeonato Paulista até o fim, mas a paralisação da competição fez com que ele não integrasse o elenco de Tiago Nunes na reta final do torneio.

(Texto: Inez Nazira com informações do Noticia ao Minuto)