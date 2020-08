Professora morre em acidente entre moto e carro

Um forte acidente registrado por volta das 19h deste sábado, em Fátima do Sul, tirou a vida da professora da Escola Municipal São Francisco, Cida Lima, que devido a gravidade, não resistiu e faleceu no Hospital da SIAS.

Cida Lima conduzia uma motocicleta e seguia na Rua Tenente Antonio João, sentido Bairro Centro Educacional, quando foi colhida pelo veículo Fiat Pálio, onde foi atingida violentamente de frente pelo veículo. Amigos fizeram uma corrente de orações via facebook, onde informavam que o estado era muito grave.

O veículo arrastou a motocicleta por cerca de 40 metros até parar. A motocicleta ficou presa embaixo do veículo. A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto socorro do Hospital da Sias com diversos ferimentos.

(Karine Alencar com o Fatima News)