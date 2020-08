Marcelo Adnet compra mansão avaliada em R$ 4 milhões

Marcelo Adnet, 38, quer comprar uma casa maior agora que sua família está crescendo. A mulher do humorista, Patrícia Cardoso, está grávida de 24 semanas da primeira filha do casal. Ela anunciou a gestação no fim de julho por meio de uma postagem no Instagram: “Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha. Obrigada, vida”.

O humorista estaria negociando a compra da mansão da atriz Danielle Winits, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, para onde ele pretende se mudar em breve. De acordo com informações do Extra, o imóvel, avaliado em cerca de R$ 4 milhões, fica no mesmo condomínio de luxo onde moram outros famosos, como os casais Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte, e Thaila Ayala e Renato Góes.

A propriedade, que pertence a Winits desde 2011, tem dois andares, piscina e um amplo terreno. Ela se mudou para lá logo depois de seu casamento com o ator Jonatas Faro, pai de Guy, filho caçula da atriz. A mansão também foi palco da festa de casamento dos dois e já foi usada como cenário para ensaios fotográficos feitos por Danielle pela artista.

(Texto: Notícias ao Minuto)