CBF adia Goiás x São Paulo na estreia do Brasileirão

A CBF adiou, a poucos minutos do início da partida, as estreias de Goiás e São Paulo no Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceria às 16h deste domingo e foi suspenso devido a dez testes positivos para COVID-19 detectados dentro do elenco esmeraldino.

Os resultados só foram conhecidos pelo clube às 8h30 da manhã, devido a erros no procedimento do laboratório credenciado pela CBF para o processo. Desde então, o Goiás entrou com pedido de adiamento da partida, o que foi acatado pelo presidente Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

A CBF não se pronunciou sobre o assunto até por volta das 15h50, quando, enfim, adiou o jogo. Com os testes positivos, o clube esmeraldino perdeu dez atletas dos 23 que tinha a disposição. A maioria seria titular.

Fica a indefinição agora dos próximos passos das equipes no Brasileirão. O Goiás, por exemplo, tem partida marcada para quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Curitiba. A tendência é que o jogo também seja adiado, por conta da quarentena que os atletas que testaram positivo.

Já o São Paulo deve estrear na Série A na próxima quinta, contra o Fortaleza, de Rogério Ceni, em partida marcada para o Morumbi.

