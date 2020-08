Ex-lutador de MMA é executado na fronteira

A mulher se recordou que ouviu o marido falar “Por que?” ao ser atingido pelos disparos

O ex- lutador de MMA, Wagner Carvalho Franco, 34, foi assassinado a tiros na noite de sábado (8) na Avenida Brasil, em Ponta Porã. No local do crime a polícia encontrou 12 capsulas de pistola 9 milímetros deflagradas.

Segundo Dourados Agora, ele estava acompanhado de amigos e da esposa numa confraternização quando um pistoleiro chegou com capacete na cabeça e efetuou vários tiros. Pelo menos 12 balas atingiram Wagner.

A esposa da vítima foi atingida na perna e encaminhada ao hospital. Ela disse aos policiais que não sabia se o marido sofria ameaças. Porém, relatou que ele foi testemunhas de dois homicídios e tinha desafetos. O caso será investigado.

(Texto: João Fernandes)