EUA superam 5 milhões de infectados com covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram no sábado (8) a marca de 5 milhões de pessoas infectadas com a covid-19. O país é o líder mundial em número de casos e acumula mais de 160 mil mortes, quase 1/4 do total global.

Na quarta-feira (5), Anthony Fauci, principal autoridade em doenças infecciosas do país, disse que até o fim deste ano pode surgir pelo menos uma vacina que funcione e seja segura.

No sábado (8), os líderes do Partido Democrata no Congresso reagiram à assinatura, pelo presidente Donald Trump, de 4 decretos executivos com medidas de estímulo à economia. O republicano decidiu implementar as ações unilateralmente depois que a Casa Branca não conseguiu chegar a um acordo com o Legislativo.

O objetivo de Trump é ajudar a economia norte-americano a superar os efeitos da pandemia. Este ano, o republicano tentará a reeleição à Casa Branca contra o candidato democrata, Joe Biden.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schummer, afirmaram em comunicado conjunto que as medidas anunciadas mostram que Trump ainda não compreendeu a urgência do coronavírus. “Estamos desapontados que, ao invés de trabalhar para resolver os problemas dos americanos, o presidente escolheu ficar em seu campo de golfe para anunciar políticas impraticáveis, fracas e estreitas.”

“Nós, democratas, repetimos nosso chamado para que republicanos retornem à mesa de negociações, encontrem uma solução no meio do caminho e trabalhem conosco para entregar alívio imediato ao povo americano. Vidas estão sendo perdidas”, concluíram.

(Texto: Reuters)