Enderson destaca “Cruzeiro guerreiro” na estreia da Série B

A noite desse sábado (8) foi histórica para um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O Cruzeiro fez o primeiro jogo da sua vitoriosa trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro. O placar final foi de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto (SP).

Claro que o momento do clube está muito longe do esperado pela imensa torcida da Raposa, apelido pelo qual o Cruzeiro é conhecido. Mas o mais importante, no momento, é buscar o principal objetivo do clube na temporada, que é a volta à Série A do Campeonato Nacional.

Depois da partida, o técnico Enderson Moreira destacou principalmente os três pontos e a dedicação dos jogadores. “Tivemos coisas muito boas, e coisas que precisam ser acertadas. Mas acho que a postura da equipe foi boa, uma equipe que guerreou até o fim. Sofremos um gol quando, normalmente, a gente acaba sentindo muito (aos 40 minutos do segundo tempo). O poder de reação foi fantástico, de tentar a jogada, de tentar sair a vitória”, afirmou Enderson.

Os gols foram marcados pelo zagueiro Cacá, aos 17 minutos, e o meia Jean, aos 42, para o Cruzeiro. E o atacante Wellington Tanque, aos 40 minutos, para o Botafogo. A equipe mineira volta a campo na terça-feira (11) para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, às 20h30.

(Texto: Agência Brasil)