Quatro veículos com cigarros são apreendidos em MS

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam quatro veículos carregados com 1.595 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu na região de Laguna Carapã, quando os agentes deram ordem de parada aos quatro veículos, um Fiat Palio vermelho, um Fiat Uno vermelho, um VW Gol verde e um Fiat Uno amarelo, que seguiam em comboio. As oito pessoas disseram que revenderiam os cigarros paraguaios na cidade de Dourados. O material apreendido foi avaliado em R$ 124 mil reais.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para posterior agendamento e entrega na Receita Federal de Ponta Porã.

Veja também: Homem é assassinado a facadas próximo a Reserva Indígena

(Texto: Inez Nazira)