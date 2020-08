Procon cria núcleo de auxílio a superendividados

A Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) elaborou o Nupaces (Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado ou Superendividado), no qual a população, independente de renda, que tenha perdido o controle de suas dívidas poderá encontrar formas e conhecimento para se livrar delas.

Segundo a superintendência, o núcleo atenderá, especificamente, pessoas físicas maiores de 18 anos que comprovem comprometimento de, no mínimo, 50% da renda familiar mensal com dívidas originárias de má administração do orçamento doméstico ou por acidente de vida, que afetem o sustento. O beneficiário atendido deverá comprovar a falta de condições econômicas para quitar os compromissos.

(Texto: Michelly Perez)

