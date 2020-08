Ponte destruída pelo fogo em Corumbá será reconstruída

A ponte de madeira sobre a vazante da MS-228, em Corumbá, que foi destruída pelo fogo na quarta-feira (5), terá sua reconstrução iniciada em duas semanas. A determinação foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja, em atendimento à classe produtora da região e ao segmento do turismo. A travessia é essencial também para o ir e vir das comunidades ribeirinhas.

Reformada recentemente pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a ponte de 70 metros foi consumida pelas chamas, que, segundo moradores do local, teria surgido nos pilares, provavelmente por combustão espontânea, em razão da prolongada estiagem, ou de ação humana.

Por ser uma importante travessia e garantir o acesso às fazendas pantaneiras situadas na Nhecolândia, maior criatório de bezerros da planície, e aos atrativos turísticos – pousadas e pesqueiros –, a diretoria da Agesul decidiu, na quinta-feira (6), que a nova estrutura será construída com base nos decretos de situação de emergência ambiental e rural no Pantanal, assinados pelo governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com Estado, a contratação da obra em caráter emergencial será feita pela Agesul dentro de duas semanas. Enquanto isso, a agência já restabeleceu o tráfego na MS228 com a implantação de um desvio no local onde a ponte foi destruída.

(Confira mais na página A5 da versão digital do jornal O Estado)