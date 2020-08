Comércio e supermercados abrem para garantir presentes

Apesar da aproximação das comemorações para o Dia dos Pais, celebrado amanhã (9), muitos consumidores ainda não compraram os presentes. Para estes, o comércio varejista vai funcionar das 9h às 16h, hoje e no domingo.

Para quem deseja comprar algum produto nos shoppings da cidade, os horários de funcionamento são os seguintes: Shopping Norte Sul Plaza, das 12h às 20h; Shopping Campo Grande, das 11h às 20h hoje, das 11h às 19h para praça de alimentação e lojas âncoras e das 12h às 18h para demais lojas no domingo; Pátio Central, sábado das 9h às 16h, fechado no domingo; Shopping Bosque dos Ipês, sábado e domingo das 11h às 20h.

No Mercadão Municipal, o horário de atendimento hoje será das 6h30 às 18h, e no domingo das 6h30 às 12h. No Camelódromo os presentes poderão ser comprados neste sábado das 9h às 16h, pois, no domingo o local não abrirá para atendimentos.

Os supermercados operam em diferentes horários: Fort Atacadista, das 7h às 21h no sábado e das 8h às 20 no domingo; Extra, das 7h às 21h no sábado e das 7h às 18h no domingo; Pão de Açúcar, das 6h às 7h de sábado só para idosos, das 7h às 21h para todos os públicos, e das 7h às 21h no domingo; Assaí, das 7h às 21 no sábado e das 7h às 18h no domingo; Comper, das 7h às 21h no sábado e no domingo, exceto loja Jardim dos Estados, que funciona das 5h às 21h nos dois dias.

(Texto: Michelly Perez)