Altas na conta de luz e na gasolina jogam inflação de julho para 0,73%

Segundo o IBGE, itens foram responsáveis por mais de metade da majoração no índice

Termômetro da inflação, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho subiu 0,73% em Campo Grande, revelou o estudo mensal realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número representa variação de 0,50 ponto percentual acima da observada em junho, quando o índice alcançou os 0,23%. Contudo, a diferença consegue ser ainda mais significativa se comparado com os -0,01% de julho do ano passado. Entre os principais grupos que contribuíram para tal elevação estão transportes (1,72%), vestuário (1,32%) e habitação (1,21%).

De acordo com o IBGE, a alta em transportes pode ser explicada pelo aumento no preço da gasolina (2,83%). Além disso, os veículos próprios tiveram um crescimento de 1,36%, com impacto de 0,16 ponto percentual. Destaque para o subitem “automóvel usado” (2,57%, com impacto de 0,06 p.p.).

(Texto: Michelly Perez)

