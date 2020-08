Vídeo: Bolsonaro parabeniza patriotismo em produtor rural em MS

O presidente da República Jair Bolsonaro gravou um vídeo no início da semana parabenizando a neta do produtor rural de Laguna Carapã Toninho Mattoso. Mattoso gravou um vídeo da neta Lara, de 7 anos, hasteando a bandeira que esta fixada em uma mastro em sua casa. Ao fundo é possível ouvir o hino nacional.

Depois de ter encaminhado a gravação a Mattoso o presidente ainda fez uma ligação ao produtor rural por vídeo chamada onde eles conversaram por vários minutos. O agricultor disse que não conseguiu controlar a emoção.

“Eu me senti muito contente, até me emocionei. Fiquei muito feliz de um presidente da república ter a humildade de ligar para uma pessoa simples como eu. Só tenho a agradecer a Deus e rezar para que ele possa resgatar novamente o patriotismo no coração dos brasileiros e dos nossos jovens. Acredito que o presidente veio para salvar a nossa pátria”, enfatizou Toninho.

Segundo o produtor rural, ele o presidente conversaram por vários minutos, mas resumiu o conteúdo da conversa brincando, dizendo que não iria expor o assunto particular do presidente. “Deus me livre falar o que o homem disse, não serei mais um a traí-lo”, brincou Toninho.

