Tomate fica 14% mais caro e pesa na cesta básica

A pesquisa mensal realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) indicou que, em julho, o preço médio da cesta básica de Campo Grande foi de R$ 479,79, o que representa uma alta de 1,01% comparado com o preço do mês anterior.

Na comparação com os preços aplicados em outras 17 capitais é possível observar que tal elevação foi a terceira maior do país. Entre os principais produtos que contribuíram para a elevação, o tomate lidera a lista com um aumento de 14,35%, seguido pelo preço pago no quilo da banana (8,20%) e do leite integral (6,50%).

Com isso, o custo médio de cesta para uma família composta por quatro pessoas ficou em R$ 1.439,37. Cabe lembrar que, no mês passado, os produtos básicos que compõem a cesta tiveram um incremento de 4,32%. No acumulado do ano, a variação já chega aos 6,60%, e nos últimos 12 meses a alta é de 14,22%.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)