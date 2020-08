Prefeitura determina novo horário para cemitérios da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do decreto n. 14.410, estabeleceu nesta sexta-feira (07) novos horários de funcionamento para os cemitérios da Capital. A medida ocorre devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19) e passa a vigorar a partir de hoje durante o período de 30 dias.

Conforme o texto, os cemitérios poderão funcionar todos os dias, das 7h às 24h. Em relação às mortes causadas pela covid-19 até as 22h é determinado que os sepultamentos ocorram na mesma data do óbito até a meia-noite. Já aquelas que acontecerem após às 22h, o enterro somente poderá ser realizado na primeira hora do dia seguinte de funcionamento.

As novas regras constam na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

(Texto: Jéssica Vitória)