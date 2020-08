Otávio Trad expõe preocupação com motoristas de delivery

Durante a sessão remota da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quinta-feira (6), o vereador Otávio Trad (PSD) expôs a preocupação com as condições de trabalho dos motoristas que realizam os serviços de delivery na Capital, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Tenho percebido uma desassistência por parte das plataformas digitais responsáveis pela colocação desses motoqueiros no mercado de trabalho e acho que seria fundamental iniciar uma discussão e entrar, como legisladores que somos, em defesa desses trabalhadores”, disse.

O vereador ainda apontou alguns dos principais problemas enfrentado pela categoria que passou a exercer um papel fundamental durante o isolamento social. “Hoje nós temos a falta de biossegurança oferecida por essas plataformas, falta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), falta de seguro de vida para poder exercer essas funções, baixa remuneração e falta condições de trabalho”, avaliou.

Otávio lembrou que recentemente a Câmara Municipal aprovou legislação que regulamenta os aplicativos de transporte e destacou que no que diz respeito aos entregadores há um espaço vazio. “Regulamentar não quer dizer burocratizar, regulamentar quer dizer criar direitos, assegurar princípios, eu também falo a respeito da dignidade humana”, completou.

Aumento em delivery

As medidas restritivas para o combate da pandemia do novo coronavírus, como o distanciamento social e fechamento de fechamento de restaurantes, impactaram no comportamento dos consumidores brasileiros.

De acordo com pesquisa realizada pela empresa Mobills, entre janeiro e maio de 2020, os gastos dos brasileiros com delivery cresceram 94,67%, o que significa que os gastos com entrega quase dobraram durante a pandemia.

(Texto: Assessoria)