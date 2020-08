Clube de Dourados faz parceria e acerta entrada na Liga Nacional

Com orçamento de R$ 1,4 milhão, Juventude representará MS nas quadras

Por meio de uma parceria com uma agremiação paranaense, o Juventude de Dourados disputará a Liga Nacional de Futsal em 2020. O clube revelou que o contato com a equipe do sul segue em sigilo por motivos contratuais, mas, segundo Thiago Altomare, presidente do Juventude, a equipe douradense conta com um orçamento de R$ 1,4 milhão para a disputa do torneio.

O clube encaminhou à comissão organizadora da Liga Nacional algumas garantias para que pudesse ser uma das 24 equipes participantes da competição.

“Devemos cumprir algumas diretrizes até o dia 30 de setembro, mas já assinamos o termo de compromisso, nos vinculando a uma equipe/franquia demonstrando a intenção da vaga. Arrendamos por um ano com opção de compra para três anos”, disse Altomare.

Entre as garantias, segundo o dirigente, estão a reforma do ginásio com capacidade para 1,3 mil pessoas, espaço que já foi vistoriado e aguarda um segundo aval da Liga Nacional, datado para 30 de setembro.

“A Liga precisa vistoriar as garantias de contratos e patrocínios devidamente assinados e registrados. Uma parte do montante vai do arrendamento da equipe para a Liga, e a outra parte são as garantias do projeto do clube para a competição”, justificou o dirigente.

Segundo Altomare, o clube precisa ter em mãos cerca de R$ 400 mil, metade do valor exigido pela Liga, até o período em que se inicia a competição. O montante serve como garantia de participação.

“O restante dos valores deve ser repassado até o fim da competição”, disse o dirigente, que contou com a colaboração do douradense e ex-jogador da seleção brasileira de futsal Euler para fazer parte do torneio.

“Para conseguimos adentrar a Liga, precisávamos colher pelo menos 11 assinaturas, conseguimos 13 por meio do Euler. Essas assinaturas são concedidas pelos presidentes ou donos das equipes. Conseguimos seis assinaturas com a fornecedora de material esportivo e outras sete com o Euler”, afirmou.

Segundo o diretor, os outros R$ 400 mil que devem ser repassados à Liga serão repassados com o decorrer da competição, e gerados por meio de algumas possibilidades do clube durante o torneio.

“Teremos público, cota televisiva, além de dois jogos televisionados pelo SporTV, mais seis pela TV Brasil. Os 11 disputados em casa serão televisionados pela Liga Nacional”, finalizou. Entre os contratados do Juventude, Altomare confirmou Leandro Simi, campeão mundial com a seleção brasileira em 2012.

(Texto: Alison Silva/Publicado por João Fernandes)