Águas Guariroba mantém certificação ISO 9001/2015 em qualidade de serviços

Pelo terceiro ano consecutivo, a Águas Guariroba manteve a sua certificação da Norma ISO 9001/2015 após auditoria realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, certificadora credenciada pela IQNET (International Certification Network). O resultado foi anunciado na quarta-feira (5), após dois dias de auditoria nas atividades desenvolvidas pela concessionária na prestação de serviços de saneamento básico.

Para este ano o sistema de auditoria foi adaptado para o formato online, onde cada setor foi avaliado em tempo real através de vídeo conferencia e aplicativo para celular.

Para o analista de Gestão de Qualidade R1 da Águas Guariroba, Thales Rodrigues, a auditoria trouxe novos desafios com o novo modelo online e destaca a continuidade dos serviços de qualidade da concessionária.

“Este foi um ano completamente diferente já que tivemos mudanças no processo e também pelo novo formato online. Contamos com uma nova linha de auditoria, que trouxe uma nova visão na análise de processos. Foi um grande desafio e a concessionária estava preparada com seu sistema de gestão. Um dos benefícios foi a otimização de processos que a concessionária realiza e principalmente por manter a qualidade de serviços, mantendo assim a certificação”

Foram auditados os setores administrativos, atendimento ao cliente, Central de Serviços, estações de tratamento de esgoto e água, além do acompanhamento das análises de qualidade em laboratório e outros processos.

A norma ISO 9001/2015 define os requisitos para garantir padrões de qualidade com o objetivo de buscar a satisfação dos clientes e a melhoria contínua do desempenho das empresas.

Desde 2003 a Águas Guariroba, empresa da Aegea Saneamento, vem mantendo a certificação através de auditorias externas realizadas anualmente. A certificadora, Fundação Carlos Alberto Vanzolini, é creditada pelo Inmetro para conceder certificados de conformidade de Sistemas da Qualidade baseados nas normas ISO 9001.

