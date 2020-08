Agências da Caixa abrem no sábado para saques

Com 3,8 milhões de beneficiários nascidos em abril e mais de 300 mil aniversariantes de janeiro a abril da nova leva de autorizados a sacar o auxílio emergencial, a Caixa abre 770 agências em todo o país nesse sábado (8).

Em Mato Grosso do Sul serão 11 unidades, das quais 6 em Campo Grande. Vão funcionar neste sábado, em horário especial, das 8h às 12h, as agências da Capital no Centro, da Rua 13 de Maio; agência Pantanal, na Avenida Coronel Antonino; agência Aero Rancho, da Av. Doutor Günter Hans; agência Rodoviária, da Avenida Gury Marques; agência Bandeirantes, localizada na avenida de mesmo nome; e agência Júlio de Castilho, também na via de igual nome.

Outras cinco unidades do banco público no interior do Estado também abrem as portas hoje, em Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. A Caixa iniciou novo ciclo de liberações para saques no último dia 25. A leva se encerra em 17 de setembro, para os nascidos em dezembro.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Jones Mário/ publicado no site por Karine Alencar)