Vendas do sêmem de gado de corte aumentam 47% no Brasil

As vendas de sêmen de gado corte no mercado brasileiro cresceram 47% no primeiro semestre de 2020, para 5,54 milhões de doses, ante o volume registrado em igual período de 2019, de 3,75 milhões de doses, segundo relatório divulgado na quarta-feira (5) pela Asbia (Associação Brasileira de Inseminação Artificial).

No leite, a comercialização no acumulado de janeiro a junho deste ano atingiu 2,56 milhões de doses, um avanço de quase 10% sobre a quantidade obtida no primeiro semestre do ano anterior, de 2,33 milhões de doses.

(Texto: Rural News MS)