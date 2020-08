Três de MS são contemplados com Bolsa-Atleta em nova lista

Corredora e lutadores foram selecionados pelo Ministério da Cidadania

Três atletas olímpicos de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o Bolsa-Atleta do governo federal na nova lista do programa publicada ontem (5) pelo Ministério da Cidadania. Ao todo, 109 competidores foram beneficiados pelo programa de apoio ao esporte da União.

Do taekwondo, Viviane Melo é a única do Estado na categoria Internacional, com bolsa de R$ 1.850. Joane Pedroso Correa, paratleta do atletismo, foi enquadrada na classe Nacional e vai receber bolsa de R$ 925. Já Paulo André da Silva, da luta olímpica, conseguiu suporte na categoria Estudantil, onde o benefício é de R$ 370 mensais.

Atualmente no Internacional, a zagueira da seleção brasileira Bruna Benites também foi contemplada pela relação complementar do Bolsa-Atleta. Revelada em Campo Grande no extinto Águia Dourada e projetada no Comercial, a jogadora conseguiu auxílio de R$ 3,1 mil, pela categoria Olímpico/ Paralímpico.

Segundo o ministério, as inclusões são referentes a casos de competidores que entraram com recurso contra negativa ao benefício ou que precisaram atualizar ou complementar documentação. Com os novos contemplados, o total de atletas bolsistas do programa atualmente chegou a 6.357.

O secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães, garantiu que o próximo edital do Bolsa-Atleta será lançado em janeiro de 2021. A edição vai considerar os resultados esportivos de 2019 e de 2020 como critérios de elegibilidade para a concessão da bolsa.

A decisão se deve ao estado de calamidade pública em função da pandemia do novo coronavírus. A emergência em saúde, inclusive, adiou os Jogos Olímpicos de Tóquio para o próximo ano.

(Texto: Rafael Ribeiro com Agência Brasil/Publicado por João Fernandes)