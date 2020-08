Polícia salva vítima de tentativa de suicídio na Capital

Na tarde de quarta-feira (5), uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar impediu que uma mulher, de 23 anos, cometesse suicídio em sua residência no bairro Jardim Morenão, região próxima ao sul de Campo Grande.

A equipe do pelotão Jockey Club foi acionada devido a uma situação de violência doméstica, e ao chegar no endereço indicado se deparou com uma mulher que havia acabado de se pendurar em uma corda, que se encontrava presa a uma viga, e que envolvia seu pescoço.

Os policiais agiram prontamente e observando que o portão se encontrava sem cadeado, adentraram o local, tendo êxito em suspender o corpo da vítima e retirar a corda de seu pescoço, permitindo que pudesse voltar a respirar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e conduziu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Moreninhas, para que ficasse em observação e pudesse se restabelecer integralmente.

(Texto: João Fernandes)