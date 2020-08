MS Série D: CBF banca testes e cidade não pode ter treinos

A prioridade da Federação ser os dois representantes do Estado na Série D não é à toa. Pelo menos um deles, o Aquidauanense, enfrenta problemas para se preparar visando à estreia, em setembro: com o coronavírus em alta (16 mortes em 508 casos confirmados), a prefeitura local proibiu a abertura do estádio para que o Azulão possa realizar seus treinamentos.

“Estamos trabalhando com Aquidauanense e Águia Negra para o retorno da Série D. Encaminhamos os protocolos enviados pela CBF para as testagens dos dois times e a partir disso aguardamos os encaminhamentos das Secretarias de Saúde tanto de Rio Brilhante quanto de Aquidauana para vermos quais os encaminhamentos a seguir”, justificou à reportagem Marco Tavares, dirigente da FFMS.

Segundo o diretor, o impasse de momento é justamente viabilizar para que os clubes retomem os treinos, em função do campeonato nacional. “Como você vai jogar sem treinar? O impasse neste momento se dá em virtude de resolver esta questão primeiro”, finalizou.

De acordo com o presidente do Aquidauanense, a equipe conseguiu, junto ao prefeito da cidade, Odilon Ribeiro (PSDB), a liberação para realizar o confronto pela Série D, entretanto segue proibida de treinar. “O prefeito vai liberar o jogo aqui. Mas única e exclusivamente o jogo, em virtude do alastramento da pandemia no município”, disse.

Segundo Garcia, os jogadores do clube viajam para Aquidauana no próximo dia 24 para realizar os exames disponibilizados pela CBF aos participantes da competição (35) no total, 25 jogadores e dez para comissão técnica, e retornam ao clube cinco dias antes de a equipe seguir para o Espírito Santo, visto que, de acordo com os protocolos da CBF, uma nova testagem deve ocorrer três dias antes da data do jogo, para que se possa identificar possíveis contágios. O problema, segundo ele, é buscar reforços com o cenário estabelecido.

“Temos que trazer jogadores para o alojamento para fazer o jogo no início de setembro, tem começar a treinar agora nesse fim de mês e a Saúde não dá essas condições, tanto a municipal como estadual, elas não vão liberar”, disse. Classificado na primeira fase da competição, o Águia Negra, atual campeão Estadual, estreia pela competição dia 19 de setembro, diante do União Rondonópolis (MT).

Já o Aquidauanense, vice, viaja ao Espírito Santo e encara o Real Noroeste dia 6 de setembro, com o jogo de volta no dia 13 do mesmo mês, pela fase preliminar do torneio. Quem avançar compõe o Grupo 5 da competição ao lado do próprio Águia Negra, dos goianos Crac, Goiânia e Goianésia, União Rondonópolis e Operário, ambos de Mato Grosso, além do Vitória (ES).

Para piorar a situação, a equipe de Aquidauana terá uma espécie de “espião” no rival capixaba. Com três atuações no Estadual deste ano, o ex-goleiro do Comercial Zé Augusto será adversário do Aquidauanense após seguir para o Real Noroeste.

“O contato veio exclusivamente do Real Noroeste. A transferência se deu em razão da possibilidade de disputar a nível nacional, não tive qualquer desavença com o Comercial”, disse o goleiro.

Natural de Coxim, ele disse estar integrado à nova equipe há cerca de 19 dias. “Ficaram alguns valores para receber do Comercial, saí em virtude da possibilidade do calendário, sem atrito”, finalizou.

(Texto: Alison Silva/Publicado por João Fernandes)