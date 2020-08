Intenções de voto em Jardim garantem reeleição do prefeito

Com avaliação positiva por 51,25% da população de Jardim, o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) aparece bem à frente de outros pré- -candidatos e segue rumo à reeleição, segundo dados divulgados pelo Instituto Ranking de Pesquisa. A pesquisa foi realizada de forma espontânea e em dois cenários estimulados. Os eleitores do município foram questionados sobre intenções de voto nas eleições de 2020.

Segundo a pesquisa estimulada no cenário 1, o atual prefeito tem o percentual de 38,25% de intenções de voto. O pré-candidato Jaime Echeverria aparece com 10% ao passo que o pré-candidato Pastor Daniel soma 8,50%. Na sequência aparece o Doutor Erney com 6,75%, Doutora Clediane com 3%, Orlando Damasceno com 2,25%, Professor Neno com 2%, Liliane Heck com 1,75% e Daniel Lemos com 1,25%. Os brancos, nulos, indecisos e que não souberam ou não quiseram responder somaram 19,25%.

Na estimulada cenário 2, o prefeito Guilherme Monteiro sobe mais ainda, com o indicativo de 40,50%. Jaime aparece com 11,45% e Pastor Daniel com 10,75%. Eles são seguidos de Geraldo Alencar com 8,25%, Doutor Erney com 7,50% e Doutora Clediane com 3,25%. Brancos, nulos, indecisos e que não quiseram responder somaram 18,50%.

Em pesquisa espontânea (quando o eleitor fala o nome que vem à cabeça), Monteiro continua na frente com 18,50% de intenções de voto. Jaime Echeverria teve o percentual de 5%, Pastor Daniel teve 4,50%, Geraldo Alencar 4%, Carlinhos Grubert teve 3%, Doutora Clediane 2%, Fernando Ramos teve 1,75%, Vavo do PT apareceu com 1,25% e Daniel Lemos com 1%. Outros tiveram o percentual de 0,75% e brancos, nulos, indecisos e que não quiseram ou não souberam responder somaram 54,75%.

