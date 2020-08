Custo da cesta básica aumentou na Capital, aponta Dieese

Enquanto outras capitais do país registraram queda nos custos da cesta básica, conforme aponta a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Campo Grande registrou alta de 1.01% no mês passado.

A pesquisa referente ao mês de julho, analisou o custo do produto em 17 capitais e constatou queda em 13 delas. Campo Grande, Curitiba, São Paulo e Aracaju foram as únicas quatro que contabilizaram aumento.

Entre as regiões analisadas, a cesta básica mais cara encontrada foi a de Curitiba, onde o preço médio estava em torno de R$ 526,14; seguida por São Paulo, com custo médio de R$ 524,74 e Campo Grande com R$ 479,79. A cesta mais barata é a de Aracaju, com preço médio de R$ 392,75.

As porcentagens indicam que em Curitiba, o preço da cesta cresceu 3,97%, o que também ocorreu em Florianópolis, com crescimento de 0,98%, Campo Grande, 1.01%, e Recife crescimento de 0,18%.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Agência Brasil)

