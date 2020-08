Com mais 1.237 mortes por covid-19, Brasil atinge 98.493

Nesta quinta-feira (06), foram registrado mais 1.237 mortes pela covid-19 no Brasil, totalizando 98.493 óbitos pela doença, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Brasil registou mais 53.139 casos do novo coronavírus, somando 2.912.212 infectados, continuando sendo o segundo país mais afetado pela pandemia de covid-19.

“Temos visto um deslocamento entre a curva de contágio e a curva de óbitos —embora alto, há uma estabilização na curva de óbitos nas últimas semanas, com indicativo de queda”, disse o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira.

“O aprendizado ao longo da pandemia nos mostra que quanto mais cedo atendermos o paciente, melhor será sua chance de recuperação”, acrescentou Pazuello, que voltou a afirmar que os Estados do Sul e da região central do país apresentam os cenários mais preocupantes no momento, “enfrentando um aumento de casos”.

Veja também: Bolsonaro assina MP para viabilizar vacina contra covid-19

(Texto: Inez Nazira)