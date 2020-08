Adolescentes são detidos levando maconha e skunk em ônibus

Policiais Civis da Defron (Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira), apreenderam dois adolescentes de 17 anos transportando 12 kg de drogas, entre maconha e skunk.

A equipe abordou um o ônibus que fazia a linha entre as cidades de Ponta Porã e Campo Grande. Durante a fiscalização, os jovens apresentaram nervosismo, ao vistoriar as mochilas e malas que estavam com eles, localizaram os entorpecentes.

Aos policiais, um deles, morador de Nova Alvorada do Sul, confessou que pegou 3,6 kg de skunk e 5,3 kg de maconha na rodoviária de Ponta Porã e as levaria até a cidade onde mora. Pelo transporte informou que receberia a quantia de R$ 2 mil.

Já o outro adolescente, morador de Taguatinga (DF), disse que pegou a droga próximo a um hotel em Ponta Porã, cerca de 3,12 kg de skunk embaladas à vácuo, e a levaria para Brasília (DF). Ele alegou que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Diante dos fatos eles foram conduzidos a sede da Defron e instaurado o procedimento de ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados a Unei masculina em Dourados.

(Texto: Inez Nazira)