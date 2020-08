Paulista com habilitação falsa é preso com maconha

Em Amambaí, policiais militares ambientais (PMA) prenderam nesta quarta-feira (05) um traficante que conduzia um veículo carregado de maconha.

Os agentes abordaram o criminoso, que estava em um veículo Chevrolet Prisma, com placas de Uberlândia (PR) e o motorista afirmou aos policiais estar muito nervoso.

A equipe perguntou o motivo do nervosismo e o jovem admitiu que transportava maconha no porta-malas do carro. No mesmo momento, a equipe deu voz de prisão ao traficante.

No porta-malas do veículo foram encontrados oito fardos com 28 tabletes de maconha. O veículo e a maconha que somou 229 kg, avaliados em R$ 200 mil foram apreendidos.

O traficante informou que fora contratado por aplicativo de mensagem, por uma pessoa identificada como Zé, morador na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Ele então, teria se deslocado da cidade de São Paulo à cidade de Coronel Sapucaia. Hoje recebera uma mensagem informando que o veículo estava próximo ao posto da BR.

Quando pegou o carro com a droga havia uma carteira de habilitação em eu nome, providenciada pelo contratante, tendo em vista que ele não possuía habilitação para conduzir veículo. O traficante afirmou que receberia R$ 15.000,00 para levar a droga até a cidade de São Paulo.

O infrator, residente em São Paulo (SP), foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Amambaí, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)