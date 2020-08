Covid-19: final é suspensa após 13 infectados no Uberlândia

A final do Troféu Independência que seria na noite de hoje (5) foi cancelada. A partida entre Cruzeiro e Uberlândia, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi suspensa após 13 integrantes do Uberlândia, entre jogadores e comissão técnica, testarem positivo para o novo coronavírus. De acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF) os atletas infectados estavam assintomáticos, mas não houve tempo hábil para contraprovas e a solução encontrada foi o cancelamento da partida.

Solidário à situação do Uberlândia, o Cruzeiro formalizou junto à FMF a intenção de abrir mão da disputa final do Troféu Inconfidência, e sugeriu à entidade que o clube do Triângulo Mineiro fosse declarado campeão. Pelo Twitter a Raposa homenageou o novo campeão.

O mini-torneio do Troféu Inconfidência reúne as equipes posicionadas do 5º ao 8º lugares no campeonato mineiro. Por meio de nota oficial, a FMF esclareceu que as semifinais do campeonato mineiro seguem mantidas, pois as equipes envolvidas – Atlético-MG, América-MG, Tombense, Caldense – apresentaram 100% dos exames RT-PCR negativos.

Em vídeo, no Instagram, o presidente do Uberlândia, Flavio Gomide, lembrou que os jogadores e membros da comissão técnica encontram-se isolados e sob a orientação do departamento médico do clube. O dirigente chegou a cogitar inclusive a convocação de outros atletas para disputar a final, mas a ideia não prosperou.

Veja também: Santos anuncia demissão do português Jesualdo Ferreira

(Texto: Agência Brasil)