Sobe para mais de 50 o número de mortes por explosão em Beirute

Outros 2.700 estão feridos

A explosão que ocorreu nesta terça-feira (04) em Beirute, capital do Líbano, causou a morte de mais de 50 pessoas e deixou outras 2.700 feridas. A informação foi divulgada nesta tarde pelo ministro da saúde do país, Hamad Hasssan.

Segundo informações da Reuters, o ministro havia dito, anteriormente, que mais de 25 pessoas tinham morrido e mais de 2.500 estavam feridas.

Devido ao acidente, Hassan decretou luto nacional na quarta-feira (05). Já o presidente libanês, Michel Aoun, pediu uma “reunião urgente” do conselho para discutir o assunto.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre o motivo da explosão, porém, conforme a Ansa, o incidente ocorreu próximo a uma área portuária da capital.

Marinha do Brasil

A marinha brasileira informou hoje que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima da corporação, em Beirute, estão bem e não foram atingidos pela explosão.

“A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente”, informou o Centro de Comunicação Social da Marinha, em nota à imprensa.

Confira os vídeos:

https://twitter.com/SVNewsAlerts/status/1290674216623366144?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1290674216623366144|twgr^&ref_url=http%3A%2F%2Fansabrasil.com.br%2Fbrasil%2Fnoticias%2Fmundo%2Fnoticias%2F2020%2F08%2F04%2Fforte-explosao-e-registrada-em-beirute_f27a237c-68e4-4261-864b-3e92eef0997e.html

Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020