Presidência da República registra 178 casos de covid-19

Chegou a 178 o número de casos do novo coronavírus (covid-19) entre os servidores da Presidência da República. Desse total, 31 já estão em tratamento e os outros 147 foram curados. A informação foi divulgada nesta terça-feira (04).

“Com mais de 50% dos servidores em trabalho remoto (teletrabalho) ou em escala de revezamento, a Presidência da República busca continuamente manter o ambiente de trabalho o mais seguro possível e não hesitará em adotar procedimentos complementares, caso necessário”, informou a secretaria em nota.

Conforme o balanço que contabiliza os dados atualizados até o dia 31, ao todo, 3.400 servidores trabalham no órgão, a maior parte no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal.

Ontem (03), a assessoria do governo informou que o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, 63 anos, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O ministro é um dos integrantes do governo que dá expediente no Palácio do Planalto, e foi o sétimo auxiliar do primeiro escalão do governo a ter tido confirmação positiva para o vírus.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)